Charles BIMONT

Acquise dans 3 firmes de hautes technologies : Texas Instruments, IBM et EADS, j'ai 30 ans d'expérience dans l'intelligence économique/technologique, la Planification opérationnelle et stratégique, la Direction de projets, le Marketing International.

Tirant parti de ma connaissance des concepts et technlogies avancées de ces secteurs, j'assure des interventions : missions

opérationnelles, de recherche ou de veille ; formation et accompagnement d'ingénieurs et dirigeants dans les secteurs suivants : Technologies de l'information appliquées, Aéronautique, Défense/Sécurité



Mes compétences :

Marketing