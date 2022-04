Charles BIMOND

Consultant indépendant, 12 ans d'expérience SAP.



SAP Expert sur les domaines Logistique, Vente et Distribution, Achat et Appros.



Vous avez actuellement des besoins sur SAP?

Contactez-moi au plus vite !



Mes compétences :

ABAP

Achat

Distribution

Edi

FORECAST

Logistic

Logistics

Logistique

Logistique transport

MRP

Procurement

Purchasing

Retail

Sales

SAP

SAP SD

SAP SD MM

SCM

Supply chain

Transport

Vente