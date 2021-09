David PETIOT

Fort de dix années d’expérience professionnelle sur des projets de transformation des organisations et des systèmes d’information, j’ai acquis des compétences solides dans la gestion de projets nationaux et internationaux de refonte des SI sur les domaines GRH, CRM et Finance.



Au cours de mes missions, auprès de clients des toutes tailles (PME et groupes internationaux) dans différents secteurs d’activité (Banque et institution financière, transport et logistique, énergie et distribution électrique, services aux entreprises, industrie,…), j'ai développé un savoir-faire me permettant d’appréhender rapidement les problématiques métiers et systèmes de mes clients et d’y apporter des solutions innovantes et pragmatiques basées sur les principales solutions du marché.



Forces:

- Grande capacité d'adaptation.

- Sens de l'écoute et recherche permanente de la satisfaction client.

- Forte implication dans les missions.

- Connaissance approfondie des systèmes d'information ainsi que des processus RH et CRM.

- Capacité à fournir des solutions pragmatiques et innovantes alignées avec les objectifs stratégiques.





Mes compétences :

Force.com

SAP

SaaS

SIRH

CRM

Oracle

Cloud Computing

Gestion de projets

Finance

Salesforce.com