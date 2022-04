Isabelle MAQUAIRE

Je suis installée en Côte d'Or (aux portes de Dijon), en tant que restaurateur - conservateur d'oeuvres sculptées.

Je travaille en atelier et me déplace régulièrement en France pour répondre à des demandes de communes, de musées et de particuliers ayant besoin de rénover des sculptures (bois, pierre, plâtre, terre cuite; polychromées et / ou dorées) ainsi que des céramiques (faïences, porcelaines...) anciennes.

La France est riche en patrimoine religieux et populaire...

Je participe donc à cette revalorisation du patrimoine.



Mes compétences :

Adaptabilité

Patience

précision