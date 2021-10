Isabelle MARINE (ESCHBACH )

30 ans d'expériences diverses dont 7 ans dans le pilotage un groupe d'experts-comptables et de commissaires aux comptes comprenant 360 collaborateurs, 50 associés, 18 sites et 24 cabinets.



- Depuis 2014 : AXIOME ASSOCIES (Montpellier) Expertise comptable et de commissariat aux comptes.

Secrétaire Générale (2019-2021), Directrice de la communication (2014-2019).

Pilotage de la gouvernance, formation, communication, RH, services généraux, informatique, administratif et comptabilité. Représentation auprès des partenaires, presse et institutionnels.



- 2013 : INTRASENSE (Montpellier) Logiciels dimagerie médicale.

Responsable de la communication.

Conduite de la stratégie de communication dun dispositif médical dans une startup cotée en bourse.



- 2003-2005 et 2006-2012 : BEC FRERES (Montpellier) Travaux publics.

Attachée commerciale et communication dans lenvironnement.

Direction de la stratégie de communication et commerciale dans la protection/valorisation des déchets et de leau.



- 2005 : CHAMBRE DE COMMERCE ET INDUSTRIE (Nîmes) Etablissement consulaire.

Chargée des rencontres et événements.

Définition et organisation des événements dinformation destinés au public et aux dirigeants régionaux.



- 1997-2000 : THE BOSTON CONSULTING GROUP (Paris) Cabinet de conseil en stratégie.

Chargée de communication.

Mise en œuvre de la communication dun cabinet de conseil en stratégie pour les plus grands groupes français.