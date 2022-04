Isabelle MARTIN BOUISSET

Professionnelle de l’édition depuis 1983, j'ai crée IMB CONSEIL en 2004. Avec une expérience internationale initiale dans le domaine de la traduction (notamment en langue arabe), mon coeur de métier a très vite été éditorial, au sein de plusieurs structures :

> le C.E.D.E.J. (Centre d'études et de recherches juridiques et économique, Le Caire) pour la traduction de l’arabe et la rédaction de dossiers de presse;

> la Société arabe d'édition et de presse, à Paris pour l'édition technique en langue arabe et le suivi éditorial d'une Revue d'Ingénieurs en arabe;

> I.N.A.E.D. (Paris), maison d'édition que j'ai créée en 1984 pour l'édition d’un annuaire économique (Afrique, Monde arabe);

> Nathan, à Paris, pour le développement de collections entreprise (NATHAN TECHNIQUE)

> le Groupe Havas Éducation référence, HER, à New Delhi, comme Déléguée pour développement de partenariats en Inde;

> le Groupe Éditis, chez CLE International à Paris pour la création de collections dans le domaine de la formation pour adultes.

En 2004, au retour de l'Inde où j'ai travaillé avec des agents, métier reconnu et très pratiqué en Asie et dans les pays anglo-saxons, j'ai créé un cabinet de conseil éditorial, IMB CONSEIL, cabinet d'agent éditorial et de conseil en édition aux auteurs et aux entreprises qui développe son activité dans trois domaines :

• Conseil en édition pour des entreprises, campus de formation, fédérations, professionnelles (parcours pédagogiques, guides sectoriels en industrie, création de référentiels et repérage de trocs communs des connaissances, architecture éditoriale)

• Agent éditorial et impresario d’auteurs pour :

- accompagner un auteur, ou une équipe d'auteurs, tout au long du processus d'écriture et d’édition

- cibler et organiser les rendez-vous avec les éditeurs

- négocier les contrats et doper la visibilité de l'ouvrage

• Conception de contenus éditoriaux pour l’organisation de colloques professionnels



Ayant vécu, été éduquée et travaillé pendant vingt ans à l’étranger (Inde, Égypte, Arabie Saoudite, Afrique du Sud, Maroc, Madagascar,…), nourrie à l'école d'Afrique du Sud, à l'école des Langues Orientales en France et à l’Université Guizeh du Caire, longtemps bilingue en anglais, arabe et espagnol, j'ai développé IMB CONSEIL autour de ce ressenti de différences et de regards croisés entre cultures, entre Europe, Afrique et Asie. Dans le domaine de l'édition en lien avec l'entreprise, mon objectif est de rapprocher l’univers de la pédagogie et le monde de l’entreprise, celui des sujets de société et l'engagement des dirigeants, acteurs d'une société en marche dans une interdépendances croissante des modes de vie.

Je me suis spécialisée sur les sujets liés à la diversité : diversité des publics, des aptitudes, des regards, du parcours de chacun pour poser les jalons d’un échange ouvert, balayer les idées reçues, révéler des horizons communs. Dans ce registre, j'ai fait éditer plusieurs ouvrages à grand succès sur le thème du handicap, et le changement de regards possible (aux Éditions du Cherche Midi et chez Gallimard Loisirs). Sur le thème des origines et de l’immigration, j'ai créé le catalogue de formation linguistique des migrants aux Éditions CLE International, et organisé plusieurs débats sur ce thème. Plus largement, je m'attache à donner la parole à des hommes et experts de terrain qui témoignent de réalités et de territoires méconnus. J'ai fait traduire et publié des auteurs étrangers (indiens, iraniens, coréens). Depuis 2010, le roman a su me séduire. Mon premier auteur dans ce domaine va être édité chez Flammarion. Je travaille avec de amis éditeurs dont j'apprécie l'éthique. Ils sont nombreux. Je suis associée avec Jacques Gaillard, ex-dirigeant d'une maison d'édition, Sabine Sablonière, dirigeante de ACTUPRESSE, Marie France Azar, journaliste à France Culture et traductrice, et de nombreux lecteurs de talent. L'écriture crée sans cesse de nouveaux paysages et repousse à chaque livre les limites d' horizons à redécouvrir. Mon site : http://www.imb-conseil.fr



