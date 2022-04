Isabelle MARTINS COSTA

Assureur généraliste, spécialiste du patrimoine, de la protection sociale, Allianz France s'appuie sur la richesse de son expertise et le dynamisme de ses 11300 collaborateurs en France.

Près de 6000 intermédiaires commerciaux, Agents Généraux, Conseillers, Courtiers et Partenaires sont présents pour apporter un conseil de qualité aux 5 millions de clients qui font confiance à Allianz France.



Responsable Ressources Humaines au sein de l'Unité Distribution pour la région Ile de France, j'accompagne les managers et directeurs de nos réseaux commerciaux sur la dimension RH de leur activité.



Si le métier de conseiller en gestion de patrimoine ou en protection sociale vous intéresse, n'hésitez pas à nous solliciter, notre site carrières vous attend :Array





Mes compétences :

Recrutement

Gestion des ressources humaines

Paie

Gestion des compétences