Isabelle MAS

Http://atelier.du.regard.overblog.com

J'anime un cours d'histoire de l'art " l'Atelier du Regard" dans lequel je privilégie la découverte; la redécouverte, un accès facile, une meilleure connaissance de l'art allié au plaisir de l'évasion qu'apporte l'art. La transmission, les échanges m’intéressent et je crois que l'art rend nos vies plus belles. Connaitre l'art c'est avant tout former son regard, pour mieux comprendre, et ouvrir ses horizons en observant sous des angles divers une œuvre, mais aussi se connecter à son propre imaginaire et sensibilité. La connaissance de l'art, des formes, des symboles, des différents moyens qu'utilisent notre sensibilité pour "exprimer" idées et émotions, est d'un enrichissement considérable, un véritable voyage au centre de l'histoire humaine et au centre de nous même.

Contempler une œuvre d'art, déploie un éventail d’intérêts, de questions, et nous met en relation avec l'histoire des civilisations, met en image, en matière et en espace des récits, des légendes, des mythes. Nous pouvons tous nous retrouver dans la multitude de ces regards et intentions qui rendent compte du monde et de nos perceptions.

voir le blog de l'atelier: http://atelier.du.regard.overblog.com





Mes compétences :

Art

Sport