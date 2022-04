Isabelle MASSARD

* Durant 11 ans DIRECTION d’un cabinet de CONSEIL RH MANAGEMENT des collaborateurs sur le SUD EST:

dans les domaines d’activité Conseil RH suivants :



-Relations sociales, NAO, Mise en place et négociation d'accords d'entreprise

-Management RH de transition

- Déploiement des projets de changement et élaboration de plan stratégique RH

- Ingénierie RH /Gestion des EMPLOIS

- Réorganisation / Mobilité

- Gestion des Carrières

- Formation Management…

- Cohésion d’équipe de dirigeants et aide au management



* Auparavant et durant 9 ans DIRECTION GENERALE d’entreprise industrielle (300 personnes)

Membre du CODIR,en charge de la stratégie de DEVELOPPEMENT

Mission de réingénierie locale et de développement commercial.



Mes compétences :

DGRH