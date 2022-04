Isabelle MASSON

Tout au long de ma vie professionnelle, je n'ai cessé de suivre des formations pour accroître mes compétences afin d'être opérationnelle dans de nombreux domaines (assistanat, gestion administrative et comptable, gestion de projet, gestion des RH).

Capacité en gestion et administration des entreprises (IAE Caen), complétée par une troisième année en "Attachée de Direction"

En 2004,j'ai suivi 18 mois de formation au CNAM de Nantes "responsable de projet de formation" et en 2009/2010, j'ai suivi en dans la même année un bachelor et un master en management des ressources humaines à l'école Maestris de Lille.

A ce jour, je suis conseil en gestion en profession libérale et chargée du développement des ressources humaines pour BIVAO Consulting à Roubaix



Mes compétences :

Ressources humaines