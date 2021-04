Julien ROBINEAU

Avec plus de 15 ans dexpérience dans la réalisation des projets stratégiques de clients (méthodes Cycle en V, Agile et Agile à l'échelle), je pilote et coordonne le déploiement des solutions pour la réussite de la transformation digitale et de la rénovation des systèmes dinformation.



Certifié Expert ITIL et SAFe® Program Consultant, j'anime des formations et des certifications en partenariat avec FCT Solutions et Delf.



Mes compétences :

PRINCE 2

ITIL V3 ITSM Expert

SAFe 4 Agilist

Professional Scrum Master I

Salesforce Certified Administrator

SAFe 4 Program Consultant (SPC)

SAFe 4 Release Train Engineer (RTE)

ITIL Foundation V4

SAFe 5 Release Train Engineer (RTE)

SAFe 5 Agilist

SAFe 5 Program Consultant (SPC)