Isabelle MATTON

Le groupe CONIX est une société à taille humaine qui, grâce à son indépendance et sa structure capitalistique, consacre toute son énergie à ses clients et collaborateurs.

Depuis sa création en 1997, le groupe a su maîtriser sa croissance, sans perdre sa personnalité.

En ayant fait le choix de l’expertise sur des domaines en fort développement, nous offrons l’assurance à chaque collaborateur CONIX, de participer à des missions valorisantes et enrichissantes pour son parcours professionnel.



CONIX consacre une part importante de son activité à la recherche et développement offrant également la possibilité de participer à des projets internes innovants.



Chaque collaborateur depuis son premier jour dans l’entreprise est encadré par un interlocuteur, son coach ou son manager, qui établira avec lui un plan individuel annuel de formation et de certifications sur des domaines variés (technologies, méthodologies et développement personnel), aligné sur les objectifs qu’ils auront établis ensemble.

Conscient que l’expertise comme l’innovation doivent bénéficier d’une forte dynamique de groupe pour se développer et s’enrichir, vous bénéficierez de nombreux événements professionnels (séminaires, afterworks, réunions d’équipe), mais aussi sportifs, festifs qui vous permettront de partager et d’enrichir la culture d’entreprise CONIX.



Chez CONIX, nous partageons les valeurs du sport, car nous sommes compétiteurs, nous avons la culture de la performance et nous aimons l’initiative et la prise de risque. Si vous aussi vous partagez ces valeurs, nous sommes faits pour nous rencontrer.



www.conix.fr



Mes compétences :

Paie

Formation

Ressources humaines