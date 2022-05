Valéry ORLIK

Ingénieur Diplomé ETP.



Certifié ISTQB niveau avancé Test Manager



Pilote de Tests sur Applicatifs SI chez Malakoff Mederic



Assurance Qualité SI chez Transatel - Opérateur de téléphonie mobile indépendant.



Gestionnaire du référentiel applicatif des environnements de recette au Crédit Agricole Assurance (PREDICA, CACI et La Médicale).



Concepteur fonctionnel AMOA chez AXA Assistance.



Responsable d'intégration pour la facturation d'offres de téléphonie fixe et mobile chez SFR, Numéricâble et 9 CEGETEL.

Rédaction d'expressions de besoin fonctionnel, de cahiers des charges fournisseurs et pilotage de projets.



Supervision des processus métiers pour l'opérateur Orange.

Rédaction des spécifications MOE et pilotage des tests sur la remontée des KPI (ventes et changements de forfait, souscriptions de services).



Mes compétences :

ISTQB

UML

Conseil

SQL

Facturation

AMOA SI