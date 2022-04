Isabelle MAUDET

Responsable Formation associée, je suis en charge du développement commercial et de la gestion administrative de Beelink Formation. J'accompagne les entreprises dans leurs demandes de formation et dans la mise en œuvre de ces dernières.



Je suis à votre écoute pour vous accompagner dans vos projets de formation.



www.beelink-formation.fr



Mes compétences :

Gestion de portefeuille client

Prospection commerciale

Gestion administrative et commerciale

Maîtrise des outils bureautiques

Formation professionnelle continue

Organisme de formation