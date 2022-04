Isabelle MAURENARD

De formation initiale en sciences et génie des matériaux, spécialisée dans les traitements de surfaces, j'ai occupé de 2006 à 2016 un poste d'ingénieur laboratoire matériaux au sein de équipementier automobile Delphi à Blois. En parallèle de ce poste d'ingénieur laboratoire, j'ai développé des compétences en management du système de la qualité, tout d'abord en étant correspondant qualité pour le service puis en devenant auditeur interne.

Aujourd'hui, je suis responsable du service analyse et expertise matériaux où j'encadre une équipe de professionnels, techniciens et ingénieurs.



Mes compétences :

Automobile

Couches minces

traitements de surface

Microsoft Office

Métallurgie

Caractérisation des matériaux

Analyse

Norme iso TS16949