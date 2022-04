Isabelle MAYER

J'occupe actuellement un poste d'Agent de Maîtrise "responsable de groupe" dans une entreprise sous tutelle de l’État, dans le secteur des paris hippiques.

Mon expérience professionnelle est assez hétéroclite et marque le signe d'une curiosité et d'une adaptabilité qui m'a toujours guidée.

Les défis me stimulent mais je suis avant tout une femme d'engagement, attachée à ses valeurs.

De formation plutôt "artistique" (BTS styliste-modéliste) J'ai très tôt accédé à des responsabilités d'encadrement dans mon secteur d'activité.

L' expérience la plus marquante fut, pour moi, la création d'un atelier de confection. Les multiples responsabilités que j'ai alors assumées, m'ont donnée le sens de la rigueur, de l'organisation et de l'empathie vis à vis de mon équipe de travail.

Mes valeurs sont celles du travail, de la solidarité, de l'éthique et du respect d'autrui.

Je suis également très attachée aux valeurs familiales.

Mes centres d’intérêts sont multiples, artistiques: associatifs, politiques et sportifs.

La lecture reste pour moi, une activité incontournable sur des sujets qui me passionnent, comme la philosophie,l'économie, les sciences humaines.



Mes compétences :

Éthique

Sens des responsabilité