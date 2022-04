Isabelle MAZOT

Forte d'une expérience de dix ans au sein du cabinet d'avocats international Reed Smith et cinq ans dans le prêt-à-porter de luxe Burberry France au poste de gestionnaire clients et assistante achats, mon parcours m'a permis d'acquérir de solides connaissances dans la comptabilité et l'administratif, de la rigueur dans le suivi des dossiers qui m'ont été confiés ainsi qu'une aisance pour la pratique quotidienne de la langue anglaise et de l'informatique.

La discrétion étant de mise, les associés pour lesquels j'ai travaillé ont pu par ailleurs apprécier mon professionnalisme, ma disponibilité, mon sens relationnel, ma réactivité, ma gestion du stress ainsi que mon autonomie.



Mes compétences :

Rédaction

Bureautique

Monétique

Management

Informatique