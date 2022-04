Isabelle MAZUAY-OCANA

Experte en contrôle de gestion, manager confirmé, je dispose d'une expérience significative en finance opérationnelle et en conduite de projets de transformation.

De culture industrielle (chimie fine pharmaceutique, plasturgie automobile, emballage), je suis curieuse d'horizons nouveaux et ai une approche de "la chose économique" tournée vers le partage, l'action et l'accompagnement.

Au plaisir d'échanger.



Mes compétences :

Contrôle de gestion

Costing

Analyse financière

Lean management

JD Edwards CO

SAP FI/CO

Stratégie d'entreprise

Conduite de projets

Management

Modélisation économique