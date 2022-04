Isabelle MEIER

Architecte d intérieur E S A G Penninghen .

Prise de côtes , saisie de plans , Croquis d'intention à la main , aménagement d'espaces remarquables pour aéroports , aménagement de restaurants , bureaux , palais , villas .

Perspectives couleur , maquettes volume , planches tendance.

Experte en matériaux .

enthousiaste , déterminée , réactive , dynamique



Mes compétences :

Plans electriques

Études quantitatives

Listing et organisation avant pose et chantier

Proformas sur word

Choix du mobilier des luminaires et des tapis

Croquis d intention

Maquettes volume à différentes échelles

Perspectives à la main en couleur

Planches d'ambiance pour couleurs matériaux et tis

Travail sur photoshop

Suivi du chantier

Saisie des plans sur autocad , élévations , coupes