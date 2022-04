En charge du Développement Commercial sur les domaines "Conseil & AMOA", "Business Intelligence" et "Performance Analytique" (Connaissance client, Marketing, Risques...).

.

Plus de 20 ans d'expérience dans le monde de la "Business Intelligence" et de la "Data"



Mes compétences :

Développement commercial

Communication

Vente

Informatique

Marketing

Négociation