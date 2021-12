Isabelle MENARD

Assistante Chef de Pub puis Assistante de Direction (+ de 20 ans d'expérience en entreprise : Alliance, Elyo, Crédit Agricole Indosuez, BNP Paribas).



En 2008, j'ai fait le choix de mettre mes services en secrétariat et communication à disposition des jeunes créateurs d'entreprises, micro-entrepreneurs, PME-PMI-TPE, à tous ceux qui veulent continuer d'exercer une activité contre vents et marées, aux passionnés et porteurs de nouveaux projets.

A tous ceux qui ont besoin d'un coup de pouce pour exercer leur activité l'esprit plus libre, plus confiant. A tous ceux qui acceptent de me confier leurs tâches administratives, la présentation de leurs documents commerciaux, de gérer leur agenda, le transfert de leurs appels téléphoniques, la création de leur logo, cartes de visite, l'animation de leurs présentations PowerPoint, l'organisation de leurs séminaires.

Enfin à tous ceux qui ne peuvent pas se permettre de salarier une assistante mais qui ont besoin d'une aide précieuse à mi-temps, temps partiel ou pour quelques heures par mois.

Mars 2008 : Participation à la création d'un collectif en communication :



Mes compétences :

Secrétaire indépendante

Services aux entreprises

Rédaction - Retranscription audio