Isabelle MESCHI

Pour moi, traduction rime avec passion et adaptation. Passion car j'ai été catapultée dans l'univers coloré des langues depuis ma plus tendre enfance de par mes origines italiennes. Adaptation car une bonne traduction doit forcément tenir compte du public auquel elle est destinée et s'adapter à sa culture d'arrivée.



Jeune traductrice freelance, j'ai vécu trois ans et demi à Milan, la ville de mes racines, où j'ai pu suivre un Master de traduction littéraire, technique et scientifique.



J'ai effectué des stages au sein d'une maison d'édition (Tempo Libro Srl) et d'une société (Mencorner) qui m'ont donné l'opportunité de traduire deux livres ("Walking" de H.D. Thoreau et "L' Indifférent" de M. Proust) ainsi qu'une grande partie d'un site (Mencorner.com) en italien.



A mon compte depuis le mois de janvier 2011, j'ai traduit divers documents en français, dont des sites web, des articles, de la documentation touristique, des livres ainsi que des contrats et documents techniques.



Mes langues de travail sont l'italien et l'anglais et je traduis vers le français. Je suis également membre de l'ATLF.



Je souhaite ajouter que la traduction littéraire est un secteur qui me passionne tout particulièrement mais que je suis également intéressée pour traduire des textes plus techniques.



Mes compétences :

Localisation de sites web

Sous-titrage

Traduction

Édition

Révision