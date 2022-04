Isabelle MEYER

Diplômée du programme grande école de l'Ecole de Management de Lyon EMLYON Business School et spécialisée en Marketing et Stratégie avec une forte expérience à l'international, j'achève actuellement un VIE en stratégie d'entreprise et business développement dans une entreprise aéronautique de haute technologie à Munich. Passionnée par les problématiques liées à l'innovation et à l'entrepreneuriat, aimant évoluer dans des environnements internationaux et cross-fonctionnels, je suis à la recherche d'un nouveau challenge professionnel à partir de janvier 2018.

Proactive, dynamique et rigoureuse, parlant couramment anglais et allemand, j'ai évolué dans le secteur de la santé et des dispositifs médicaux ainsi que dans l'aéronautique, et ai de l'expérience en stratégie d'entreprise, innovation produit et marché, marketing et business développement. N'hésitez pas à me contacter via mon profil pour discuter d'éventuelles opportunités !



Mes compétences :

Business Development

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Brand management

Rédaction

Marketing

Product Management