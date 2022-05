Philippe DESVERRONNIERES

Je possède 14 années expériences dans différentes formes pharmaceutiques, dont 2 années passées dans le domaine des produits stériles.



A travers mes différentes missions, j’ai été en charge de la coordination d’actions d’améliorations continues, de résolution problèmes et de gestion de projets dans le respect de qualité BPF, de coût et de sécurité, tout en ayant le management d’équipes de production où analytiques, où j’ai pu exprimer mon dynamisme, ma rigueur, et mes qualités humaines.



Lors de ma formation Green Belt j’ai valorisé les outils appris. Ainsi les projets que j’ai pilotés ont dégagés des gains de productivité estimés 80 000 boîtes par semaine pour une ligne de production postée en 3X8, et aussi j’ai implanté des projets 5S.





Organisé, polyvalent et faisant preuve d’un bon relationnel, j’ai toujours eu un goût prononcé pour le management de terrain et aime m’impliquer dans ce que j’entreprends.





Je suis à la recherche d’une entreprise à taille humaine, mobile et disponible, je vous remercie de l'intérêt que vous portez à ma candidature, ci-joint mon Curriculum Vitae, et je sollicite votre bienveillance pour un entretien afin de vous exposer en détail mon parcours professionnel.





Mes compétences :

Qualité

Assurance qualité