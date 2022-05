Pierre Emmanuel DE CERTAINES

Jeune diplômé de EMLyon Business School, je suis passionné par les nouvelles technologies et le marketing digital.

Mes expériences professionnelles m'ont permis de développer de solides compétences sur des problématiques SEO, SEA, e-CRM et de Brand content. J'ai participé à la gestion de plusieurs projets web (ergonomie, média sociaux, emailing, web analytics et display).



J'ai gagné en 2015 le grand prix du cercle marketing direct pour mon mémoire sur l'Inbound Marketing, qui sera publié aux éditions Kawa en septembre 2015.



Mes compétences :

Adobe Photoshop

Adobe InDesign

Adobe Illustrator

Google analytics

Google Adwords