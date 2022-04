Isabelle MIGNOCCHI

Responsable de Service, Chargée de Formation, sont des postes que j'ai occupés et que j'occupe, pour lesquels j'ai une grande motivation.



Je désire réorienter ma carrière dans l'un ou l'autre de ces postes, et souhaite une mobilité géographique sur Paris (Ile de France).



Je suis aussi présidente de Jury pour FBS (Ecole de Commerce d'Amiens) pour les 1ère, 2ème et 3ème année.



Dynamique, rigoureuse, motivée, un bon relationnel sont les qualités que me reconnaissent mes employeurs.



Mes compétences :

Sécurité

GPEC

Formation

Administration du personnel

FORMATEUR SST