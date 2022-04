Isabelle MINOT

Passionnée par le développement durable et le sujet de "l'humain au centre de l'économie", c'est tout naturellement que je suis active au sein de l'Observatoire des Achats Responsables (www.obsar-asso.fr) et du Mouvement des Entrepreneurs Sociaux (www.mouves.org).



Véritable femme de terrain, je suis dotée d'un excellent sens de l'adaptation, d'un goût prononcé pour le contact, et je sais être à l'écoute d'une clientèle exigeante au même titre que de collaborateurs très différents.



Forte d'une expérience de manager de plus de 10 ans dans la distribution, de 2 ans aux achats en centrale et d'une expérience entrepreneuriale de plus de 6 ans dans le wholesale import/export d'articles de mode recyclés et équitables, je bénéficie d'une expertise combinée en achats, ventes, marketing, management et gestion d'entreprise.



Mes compétences :

Entrepreneur

Développement durable

Commerce équitable

Management

Performance

Lobbying

Éthique

Chef de projet

RSE