Isabelle MONCHAUSSÉ

Depuis juin 2015: chargée de marché grands comptes adecco groupe france.

Coordination multi BU



2013/2015 - Fraikin (location de véhicules industriels et gestion de flottes) key account manager - Marché transport et logistique



2012: DHL International Express: National Key Account Manager -





- Développement, gestion et fidélisation du portefeuille client

- Négociation avec les clients stratégiques en France et à l’Etranger - Signature et coordination d’accords cadres nationaux

- Coordination en France des groupes européens et mondiaux (en lien avec les équipes européennes et globales)

- Développement de l'offre auprès des acteurs Engineering et Manufacturing (Saint Gobain, Alstom, ABB, Véolia, Alcatel, United Technologies…) / Identification des grandes tendances logistiques/Conversion des modes de fonctionnement et de transport traditionnels en service à valeur ajoutée.

- Développement du chiffre d'affaires en collaboration avec la force de vente

- Prospection et plans d'actions ciblés en région

- Pilotage de la profitabilité du portefeuille d’affaire et des clients entrants

- Animation, organisation et contrôle de l'activité des équipes en charge des contrats groupe

- Analyse des résultats et mise en place des mesures correctives nécessaires



2011 : Kelly Outsourcing and Consulting Group: Responsable des Opérations ‘On sites’



- Recrutement et management d’une équipe de 3 personnes en charge de la gestion de l’intérim sur sites clients

- Mise en place de process, outils

-Garant de la satisfaction client

-Garant de la rentabilité des projets

-Business development





2007 - 2011 : KELLY SERVICES INTERIM ET RECRUTEMENT Responsable Grands Comptes – Domaine Informatique, Pharmaceutique et Chimie



-Développement d’un portefeuille clients / prospects (CA annuel > 25 M€)

- Relations transversales avec les différents services de l’entreprise (Finance, IT, Marketing…)

-Réponse aux appels d’offres nationaux et européens/globaux – Négociation dossier financier

-Mise en place et gestion de projets de recrutements collectifs (intérim) : Création et mise en place de process et d’outils de suivi (rétro planning, indicateurs de performance…)

-Communication : promotion en interne des accords et des process en vigueur (organisation de kick-off meetings, points de collaboration agences…)

-Coordination du réseau d’agences (prise de RDV, développement des relations commerciales, support…)

-Garant du respect des processus et des conditions – bilans de collaboration clients (reportings, performance, plans d’action et suivi…)

-Interface Kelly Global et Région Europe : suivi d’accords globaux, négociations paneuropéennes, homogénéisation des process, reportings d’activité…







2006 - 2007 LINCOLN: Ingénieur Commercial

Biométrie des études cliniques et épidémiologiques (phases I à IV) – conception de l’étude, randomisation, saisie, data management, analyse statistique, Rédaction Médicale



- Gestion d’un portefeuille clients/prospects

Réponse aux appels d’offres (étude des protocoles d’études, des cahiers des charges, devis et rédactions de propositions commerciales)

- Présentation et soutien des propositions

- Bilans de partenariat en partenariat avec les équipes projet (statisticiens, rédacteurs médicaux…)

- Mise en place et traduction (français-anglais) des SOP’s (Scope of Processes)



2006 - SAINT GOBAIN PAM - Assistante ADV Europe



- Réponse aux appels d’offres

- Gestion des commandes

-Suivi de la satisfaction client





2004 TUDOR HALL SCHOOL (OXFORDSHIRE)

Independent school for girls aged 11 to 18.



French Language Assistant



-Conversational lessons to 6th –grade students (A-Level preparation)

-Preparation of cultural activities – Trip to Lille and Paris, Sports Day, Arts Day…





FORMATION



2006 Master 2 Administration des Affaires, Institut d’Administration des Entreprises - Nancy

2004 Maîtrise d’Anglais, Université - Reims





LANGUES ET COMPETENCES INFORMATIQUES



- Anglais : courant séjour d’un an + déplacements fréquents dans le cadre professionnel

- Allemand : intermédiaire

- Maîtrise du Pack Office, Internet, Photoshop



Mes compétences :

Développement commercial

International

Gestion de projets

Ressources Humaines

Conseil en recrutement

Conseil En Gestion De Flotte

Key Account Management