Sophie PESTEL-BAUDON

Bonjour,



Professionnelle des ressources humaines, je travaille depuis l'intégration du collaborateur jusqu'à la mise en place d'actions de formation et séminaire d'intégration.

J'accompagne également les collaborateurs dans le développement de leurs compétences et participe au projet GPEC avec l'élaboration des définitions des fonctions.



Souhaitant intégrer la différence en entreprise, j'ai développé une expertise sur l'insertion des travailleurs handicapés (recrutement, maintien dans l'emploi, organisation d'actions de sensibilisation et développement de partenariats avec le secteur protégé).

Je suis membre du "réseau des réussites" de l'Adapt.







Mes compétences :

Recrutement cadres

Formation RH

Mission Handicap

Gestion de carrière

Formation