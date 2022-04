Isabelle MONGRUE BARREAU

30 ans et une douzaine de métiers différents en compagnie aérienne m'ont permis d'enrichir mes savoir faire dans les domaines suivants: recrutement, management, négociation, relations commerciales, juridique, e-commerce, agences de voyages

Après une formation d'écrivain public et les agréments utiles à l'exercice de cette profession, je souhaite désormais apporter mon expérience et mon savoir faire dans les domaines de la communication - administrative ou commerciale - et du management.



Mes compétences :

Négociation

Recrutement

E commerce

Management d'équipe

Commercial

