Isabelle MONIN-GONZALES

Au sein de la Direction Juridique de l'organe central du Réseau des Caisses d'Epargne et des Banques Populaires (Groupe BPCE), j'exerce actuellement les fonctions de Responsable Juridique dans le Département Gouvernance et Vie des Sociétés.



Une expérience évolutive et enrichissante de 15 ans dans le secteur bancaire coopératif m'a permis de développer des compétence en droit des sociétés ainsi qu'en matière de règlementation bancaire.



Mes compétences :

Droit des sociétés

Réglementation bancaire

Droit cooperatif