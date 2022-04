Isabelle MONTÉVILLE

Autodidacte, passionnée, très créative, j'aime travailler dans le domaine de l'art et de la culture et m'enrichir du contact aux autres.

Curieuse, entreprenante et attentive, je construits ma vie professionnelle autour de passions et de rencontres, avec ouverture d'esprit et sens de l'organisation.

Une formation bac+4 en arts plastiques, une pratique artistique très variée, les voyages, les séjours à l'étranger, et des expériences professionnelles très diversifiées sont mon socle dans ma recherche actuelle d'un emploi.

Je suis prête à m'investir dans tout travail qui demande passion et désir de relier les personnes autour d'un projet commun. Je m'adapte très facilement et saurais m'investir dans toute tâche valorisant les rapports humains, la culture et/ou la langue anglaise.



Mes compétences :

Adaptabilité

Autodidacte

Littérature

Créativité

Autonomie

Culture