Isabelle MORANDEAU

Je souhaiterais accompagner la transformation digitale d'une entreprise du secteur Banque -Assurances, du E-Commerce. Mes compétences?



#1 : Connaissance approfondie du marché du crédit à la consommation, banque de détail, banque en ligne et établissements de crédit (offre produits, réglementation) et Mutuelles (santé, prévoyance)

#2 : Compétences commerciales confirmées dans un environnement BtoB & BtoC

#3 : Pratiques très opérationnelles de la relation client (campagnes d'acquisition, x-sell, up-sell) avec des objectifs toujours atteints de volume et de rétention d'encours (lutte contre l'attrition)

#4 : Expérience confirmée en marketing stratégique et opérationnel : lancement de produit dans le cadre d'une stratégie de rétention, recueil & exploitation de la voix du client (NPS Apporteurs d'Affaires, clients finaux), optimisation de la base clients

#5 : Maitrise des tendances en termes de nouveaux usages & comportements clients

#6 : Connaissance des outils et processus digitaux : e-marketing, digital advertising, e-commerce

#7 : Management d'équipes de Front et Back Office (60 collaborateurs multi-sites France & Etranger) : valorisation des contacts/canal, suivi des KPIs, mapping & amélioration continue des processus de ventes-conformité, recrutement, motivation, montées en compétence, accompagnement au changement

#8 : Grande capacité à travailler en mode projets et collaboratif que le lien soit hiérarchique ou fonctionnel.



Mes compétences :

Dynamisme

Autonomie

Esprit d'équipe

Conscience professionnelle

E-reputation

Adaptabilité

Montage vidéo

Réseaux sociaux

Microsoft Office 2011

Rédaction de contenus

Formation commerciale

Développement des ventes

Marketing relationnel

Management des ventes

Fidélisation client

Gestion de la relation client

Conduite du changement

Gestion de projet

Conduite de projet

E-commerce

Marketing produit

Marketing stratégique

Marketing direct

Stratégie digitale

Marketing opérationnel

Account management

Management opérationnel

Anglais Professionnel