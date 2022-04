Isabelle MOREAU

Www.elsensia.fr

Domaines d'intervention



- Formation en management, communication, Process Com

- Accompagnement du parcours professionnel :

• Coaching,

• Bilan de compétences,

• Outplacement

- Accompagnement d'équipe, team building

- Conseil en recrutement

- Psychothérapeute



Parcours professionnel

- Expérience d'encadrement dans l'industrie pendant 10 ans

- Expérience en formation continue et diplômante depuis 15

ans

- Consultante en RH (recrutement, coaching, bilan) depuis 10

ans

- Psychothérapeute



Mes compétences :

Formation management, communication...

Thérapies brèves

Process Communication

Coaching individuel et d'équipes

Conseil en recrutement

Outplacement