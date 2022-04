Isabelle MOREAUX

Initialement formatrice en langue anglaise, j'ai profité de ma carrière au sein de la Marine Nationale pour étoffer mes compétences: en plus de l'enseignement, de la traduction de documents aux thèmes plus que variés, de la fonction d'examinatrice pour divers concours militaires, mes dernières fonctions d'assistante personnelle bilingue m'ont permis de donner à ces compétences une connotation plus polyvalente.



Mes compétences :

Assistance client

Traitement de texte

Formation professionnelle

Traduction

Assistance administrative

Réseaux sociaux

Enseignement

Interpretariat

Gestion budgétaire