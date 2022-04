Isabelle MORIN

Bonjour, Je suis une experte en Biochimie / Biologie Moléculaire avec huit années d'expérience, et une spécialisation en Diagnostic in vitro de trois ans. De Septembre 2008 à Janvier 2012, j'ai occupé le rôle de Chef de Projet R&D Biochimiste à l'Université James Cook en Australie. J'y ai développé une nouvelle stratégie de diagnostic moléculaire avec la création d'une plateforme dédiée à la détection ultrasensible d’antigènes et d’anticorps. Le principe de cette plateforme appelée TT-lock repose sur 1) l’utilisation de protéines recombinantes, 2) un nouveau procédé rapide de couplage entre protéines et acides nucléiques, qui sont ensuite ampliés par PCR quantitative. Interlocutrice privilégiée dans de nombreux partenariats académiques / industriels et secondée par mes assistants de recherche, j’ai été responsable de la planication et de la prise en charge du travail expérimental de la technologie

TT-lock. Le succès de mes différents projets de Recherche a été validé par la publication de onze papiers scientiques, des articles de presse au niveau national, ainsi que ma sélection en tant qu’oratrice au congrès ComBio en Australie. Je suis actuellement chef d'équipe pour Leica Microsystems (Melbourne, Australie).



Mes compétences :

Biologie moléculaire