Isabelle MOULIN

Je suis animatrice diplômée en gériatrie depuis 15 ans, actuellement je travaille en EHPAD où mon rôle consiste essentielement à permetre aux résidents de conserver une vie sociale et continuer à faire des projets. Pour cela il est important de créer et faire vivre une culture interne mobilisant les équipes autour de l'animation en organisant des événements pertinents, en faisant intervenir des professionnels qualifiés pour offrir des animations de qualité et non de l'occupationnel et en incitant les résidents à participer à ce qui leur est proposé.Par ailleurs j'ai également une formation de plasticienne(diplôme National des Beaux Arts), une licence d'hitoire de l'art et une maîtrise d'histoire. Mon parcours professionnel varié me permet d'enrichir mon métier actuel ainsi que les différentes formations que j'ai pu suivre sur la maladie d'Alzheimer , l'art thérapie , la musicothérapie etc



Mes compétences :

Arts plastiques

Gérontologie

Relationnel

Écoute

Organisation

imagination