Isabelle MOULIN

La communication internet géolocalisée est ma spécialité. De l’audit complet du site à l’identification des entreprises qui n’ont pas rempli de formulaire.



Il est important de faire un point en amont. Pour voir qu'elles sont les acquis de l'entreprise en terme de marketing internet, afin de connaitre, d'améliorer et/ou de mettre en place une stratégie et des outils internet qui permettront d'augmenter la visibilité de votre entreprise sur internet, votre notoriété, vos taux de retour, de transformation...



Apprima existe depuis 1997, nous sommes des spécialistes du net. De nombreuses entreprises et organismes nous ont déjà fait confiance (Schneider, Carrefour, Groupe Schmersal, Standpub, la CRCI Délégation Tourisme, l’ARDI Performance, Quartier français…).



Expériences : 7 ans



Compétences :



Maitrise des techniques pouvant générer du trafic ciblé sur un site internet

SEA (Search engine advertising) - Génération de trafic, emailing



Expertises en :



-Fidélisation de clientèle.



-Optimisation des dépenses en augmentant le taux de transformation des leads entrants qualifiés.



-Audit.



-Stratégie de diffusion et de fidélisation.



-Emailing.



-Web analytique par l'intégration et la configuration d’outils d’analyses permettant d’élaborer et de suivre précisément les indicateurs clés.



-Formation « compréhension basique de Google analytics ».



Mes compétences :

Audit

Conseil

Geolocalisation

Internet

Sea