Isabelle MOUSSALI

Avec une expérience professionnelle de sept ans dans le Web, la Communication et l’évènementiel, j’ai occupé des postes à responsabilité dans des domaines différents.



Organisation de conférences, de séminaires, de salons, mais aussi de concerts, j’ai du diriger de nombreux événements en tenant les coûts et en veillant au respect des délais, du cahier des charges et des contraintes techniques.



J'ai aussi effectué de nombreuses missions de gestion de projets Web, mis en place les plannings, monté les budgets, coordonné le personnel afin de garantir que tout soit livré dans les temps.



Mes compétences :

Communication

Communication - Marketing

Gestion de projet

GRH

Marketing

Musique

Organisation

Ressources humaines