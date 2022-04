Isabelle MOUZAY

Je conduis un programme régional des CCI de Poitou-Charentes depuis 2004 intitulé "Entrepreneurs du développement durable", qui comprend un répertoire de plus de 700 éco-entreprises. Pour en savoir plus :Array



Sur facebook : http://www.facebook.com/ecoentrepreneurs





Compétences de base : management,stratégie, marketing, communication



Compétences complémentaires acquises par la formation continue : Développement durable, Audit ISO 14001, Méthodes et outils de la prospective stratégique, Démarche de Programmation Participative, outils et méthodes d’animation, gestion des conflits, dialogue interculturel



Mes compétences :

Développement durable

Rédaction

Gestion de projet

RSE Responsabilité Sociale des Entreprises

Management

Conseil aux entreprises

Achats responsables