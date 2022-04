Actuellement chargée de recrutement chez Chrono Intérim, j'ai aussi développé des compétences en paie, gestion des ressources humaines, et gestion administrative.

Ténacité, rigueur, et goût du travail en équipe sont sans aucun doute des atouts qui me caractérisent.



Mes compétences :

Gestion des ressources humaines

Gestion du personnel

Recrutement

Gestion administrative

Paie