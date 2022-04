Isabelle NADOLNY

Mon parcours :



Une expérience pluridisciplinaire et internationale :

Passionnée par de multiples domaines et riche d’une expérience de plus de vingt cinq ans dont onze à l’international (sept ans à Londres et quatre à Dubaï) sur des postes d’assistante de direction, de sales/marketing & office administrator et de chargée de mission marketing opérationnel/communication.



Une excellente connaissance de l'entreprise dans des secteurs d'activité aussi variés que :

l'hôtellerie, la communication, le transport, l'agroalimentaire (fabricant américain d'arômes alimentaires), la distribution électrique (acteur mondial de l'installation électrique), le génie chimique (expert mondial des matériaux en graphique et spécialités électriques) et dans le milieu associatif (Rhine Valley Irish Association).



Une formation en adéquation :

Formations et ateliers centrés sur mon projet d’entreprise – Alexis Lorraine

Formée aux techniques PAO - Atelier Igloo - Villers-Lès Nancy.

Diplômée d'un D.U. en management d'événements - Ecole de management de Strasbourg.

Niveau BTS assistant de direction - CNED de Poitiers.



Le temps qu'il faut ... pour sécuriser son projet, tester son marché avant l'immatriculation juridique, constituer un réseau d'affaires et vérifier la faisabilité de son projet "grandeur nature".

C'est toujours avec autant d'enthousiasme que je termine mon accompagnement de 2 ans avec la Couveuse PACELOR- Alexis Lorraine et réalise un autre de mes rêves : la création de mon entreprise ''isa-dir.com''.



Rendez-vous surArray



Mes compétences :

Organisation d'évènements

PAO

Gestion de projet

Bureautique

Marketing opérationnel

Anglais des affaires

Inventive

Démarches commerciales

Formation