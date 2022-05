Paule TERREAUX

Ce qui m'intéresse ce sont les personnes, leur développement et leur épanouissement au sein de l'environnement où elles évoluent.



Personnellement j'ai toujours cherché à comprendre, comprendre pour avancer, avancer dans la joie !

Il m'importe que chacun ait sa chance et je souhaite y contribuer. C'est ainsi que j'ai choisi ce beau métier de l'accompagnement et de l'animation.



J'accompagne aussi bien les personnes (ados, particuliers, professionnels), que les groupes (entreprises, associations, étudiants). Je propose également du coaching de relation (binômes de travail, couples...).



Ingénieure de formation, j'ai travaillé 24 ans dans un grand groupe industriel. J'y ai appris et pratiqué l'animation, le management d'équipe et le développement des ressources humaines.

Mariée et mère de 4 enfants, je suis très engagée dans l'univers associatif où je pratique en particulier la formation et l'accompagnement de couples.



Mes compétences :

Conduite de projets

Conduite de projets RH

Formation

Gestion des carrières

Management

Management des compétences

Mobilité

Projets RH

Recrutement

Ressources humaines

Coaching professionnel

Orientation

Coaching de vie

Programmation neuro-linguistique

Coaching scolaire

Bilan de compétences

Animation

Apprentissage

Conduite du changement

Accompagnement au changement

Coaching

Communication

Handicap