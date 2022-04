Isabelle NAKACHE

Responsable du pôle co-branding / partenariats (jeux concours média et marque à marque) composé de 3 personnes.

Nous mettons en relation les marques et les industriels ou entreprises de service et mettons en place des opérations spéciales dont les buts sont les suivants :

- Faire connaitre un nouveau produit

- Améliorer son image de marque

- Améliorer son référencement naturel

- Proposer de l'échantillonnage physique ou par le web

Tous ces services sont d'un rapport qualité/prix incomparable par rapport à une campagne publicitaire classique.



Les partenariats sont le meilleur moyen de communiquer à bas coût pour lancer un produit ou compléter une campagne de pub.