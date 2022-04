Isabelle NAVARRO

Responsable du secteur voyages individuels dans une association de tourisme social pendant plus de 20 ans, je me suis occupée de la gestion d'un pôle d'accueil (2 personnes) et de la vente de prestations touristiques auprès des ressortissants des comités d'entreprises de l'agglomération grenobloise.

En ce qui concerne la partie touristique, j'ai travaillé avec une assistante sur la vente, le conseil, la réservation, le suivi financier des dossiers. J'étais également en charge de la relation avec les commerciaux représentant les voyagistes, différents organismes de tourisme, les élus et dirigeants de la structure. J'ai pu ainsi mettre en avant mes qualités relationnelles, ma réactivité face à des situations d'urgence et bien sûr une forte capacité d'adaptation pour mener à bien les missions qui m'ont été confiées.





Mes compétences :

Microsoft Excel

Microsoft Word

Sage