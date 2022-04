Isabelle NONGLATON

Responsable Administrative et Comptable TPE

Compétences

• Comptabilité générale : Tenue d’une comptabilité jusqu’au bilan : saisie des pièces comptables, rapprochement bancaire, déclaration de TVA, vérifications et mise en place du dossier de clôture. Tableau de bord annuel et mensuel pour le suivi du Chiffre d’Affaires, de la Masse salariale, des Charges, Ratios. Etroite collaboration avec le cabinet d’Expert Comptable. Montant du Chiffre d’affaire annuel 800 000€.

• Comptabilité sociale : Etablissement des fiches de paies jusqu’à 10 salariés, état trimestriel et annuel auprès des Organismes Sociaux.

• Trésorerie : Etablissement du plan de trésorerie annuelle et du suivi. Responsable des transferts bancaires et placements financiers, règlement et encaissement.

• Syndic : Comptabilité de la copropriété, appel de charges, reddition des comptes, Préparation Assemblée Générale : 2 copropriétés

• Immobilier : Comptabilité gestion locative et relation avec les propriétaires de toute nationalité, 330 Mandats de gestion soit 1600 lits.

• Gestion du personnel : Recrutement, management dans la coordination et suivi des activités, jusqu’à 10 salariés. Tuteur auprès d’apprentis. Formalisation des procédures de travail pour la sécurité de l’entreprise.

• Administratif : Etablissement de devis, factures, courriers fournisseurs et clients, recouvrement jusqu’à la remise du dossier à l’Huissier, déclaration des sinistres auprès des assurances

• Anglais : parlé couramment



