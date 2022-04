Isabelle NOVELLI

Plusieurs années d’expérience comme manager des ventes puis comme formatrice m’ont permis de vérifier que l’atteinte des objectifs est essentiellement liée aux développement des compétences et à la formation. Mon vécu professionnel me permet de me positionner comme « ressource » et me donne la capacité de pouvoir guider l’apprentissage de chacun.

Je vous propose des formations qui s’inscrivent dans la réalité de votre entreprise :

• Formation aux techniques de vente

• Formation télévente et téléprospection

• Accompagnements terrain des commerciaux

• Formation des tuteurs

• Formation aux entretiens professionnels





Mes compétences :

Développement des compétences

Ecoute

Accompagnement

Formation