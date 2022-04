Karine LHOEST

Accompagner les personnes, adolescentes ou adultes, pour leur permettre de découvrir leur potentiel, leurs talents et compétences constitue aujourd'hui mon moteur. L'épanouissement personnel et professionnel sont à privilégier dans notre quotidien où tout va très vite. Prendre le temps, y compris dans le regard que l'on porte sur soi, nous permet de redéfinir nos besoins, priorités et objectifs.

Je suis dans l'univers de l'éducation depuis 15 ans et j'ai souhaité il y a quelques mois ouvrir mes horizons en me formant au coaching. Puis j'ai souhaité compléter cette première certification par celle de consultante en Bilan de Compétences, et aussi le coaching orientation pour les jeunes de 15 à 25ans.

C'est avec un réel plaisir que j'ai enrichi mes connaissances avec des outils nouveaux qui m'ont apporté du renouveau dans ma pratique et me permettent aujourd'hui de les proposer à d'autres personnes adolescentes et adultes, dans mon institution et dans le cadre de mon entreprise Adoscoaching&co.

Le positif en action…. à votre tour?



Mes compétences :

Ecoute autrui avec patience

Diplomatie

Disponible et rigoureux

accompagnement au changement