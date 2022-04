Isabelle NURY

A la Direction d'Entreprises de service depuis l'âge de 23 ans, j'ai profité d'une changement de cap pour me former aux outils de Management les plus performants pendant deux ans. Intéressée par les nouvelles technologies et ouverte aux nouveaux modèles économiques, je n'hésite à mettre en place ces nouveaux outils pour améliorer la performance des Entreprises que je dirige.

Avec un esprit ouvert, une capacité à s'entourer de collaborateurs motivés, une solide expérience et un réseau important sur la région Grenobloise, j'ai pu contribuer à la réussite de projets tant d'un point de vue économique que social.



Mes compétences :

Direction générale

Conseil en communication

Conseil en organisation

Conseil en management

Relations humaines

Conseil

Accompagnement

Organisation

Formation

Recrutement

Communication