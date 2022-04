Isabelle OLIVET

En mission chez Yume Solutions, je suis Consultante IT pour le client CCCA-BTP. Je suis en charge du Pilotage Opérationnel de plusieurs projets SI.

Cette mission me permet d'apporter mon savoir-faire en gestion de projets informatiques.

Je m'occupe toujours en parallèle de louer en meublé sur des courtes durées des petits appartements dans la ville de Toulouse.

Mes appartements sont à l'heure actuelle en location sur Airbnb et à l'office du tourisme.



Mes compétences :

Management d'équipe

Supervision de projet

Expertise technique et organisationnelle

Gestion de la qualité

Gestion d'équipe

Organisation

Gestion de projet

Web Services

VoIP (Voice over IP)

UNIX

Sun Solaris

Perl Programming

Oracle

MySQL

Linux

Kanban

Java

ISO 900X Standard

C++

C Programming Language

CMMI

Audit

Gestion Electronique de Documents

Marchés publics